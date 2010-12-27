Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении

Подобные объекты будут размещены и в Крыму.

К 2020 году в Коми и Мурманской области заработают две новые российские станции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Станции станут центрами предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Сейчас в регионе продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций (РЛС). В ведомстве пояснили, что это будут первые подобные объекты на Крайнем Севере. В стратегических планах страны также размещать РЛС на полуострове Крым.

На сегодняшний день СПРН есть только у РФ и США. Российские военные сотрудничают с Китаем, чтобы государство также могло создать станцию.

Большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно. Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН — систему предупреждения о ракетном нападении сообщил глава России

По словам Владимира Путина, "это серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР". Об этом политик заявил во время выступления на Валдае.

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