Посол: Индонезия не отказалась от военно-технического сотрудничества с Россией

Сергей Толченов рассказал о взаимодействии "не для посторонних глаз".

Власти Индонезии продолжают военно-техническое сотрудничество (ВТС) с российским государством. Соответствующий комментарий в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал отечественный посол Сергей Толченов. Дипломат пояснил, что о тематике сейчас не говорят вслух, однако, она продолжает оставаться составной частью двусторонних отношений.

Но индонезийцы сами все это покажут, когда, допустим, какие-то очередные российские изделия будут доставлены. Сергей Толченов, посол РФ в Индонезии

На текущем этапе взаимодействие с властями Индонезии осуществляется "не для посторонних глаз". Посол добавил, что местные профильные компании и организации работают по теме сотрудничества, а интерес у иностранцев к российским разработкам сохраняется. Сергей Толченов добавил, что работа должна вестись не на "корзину", а на достижение конкретного результата.

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