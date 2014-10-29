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Посол: Индонезия не отказалась от военно-технического сотрудничества с Россией
Сегодня, 13:26
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Посол: Индонезия не отказалась от военно-технического сотрудничества с Россией

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Сергей Толченов рассказал о взаимодействии "не для посторонних глаз".

Власти Индонезии продолжают военно-техническое сотрудничество (ВТС) с российским государством. Соответствующий комментарий в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал отечественный посол Сергей Толченов. Дипломат пояснил, что о тематике сейчас не говорят вслух, однако, она продолжает оставаться  составной частью двусторонних отношений.

Но индонезийцы сами все это покажут, когда, допустим, какие-то очередные российские изделия будут доставлены.

Сергей Толченов, посол РФ в Индонезии

На текущем этапе взаимодействие с властями Индонезии осуществляется "не для посторонних глаз". Посол добавил, что местные профильные компании и организации работают по теме сотрудничества, а интерес у иностранцев к российским разработкам сохраняется. Сергей Толченов добавил, что работа должна вестись не на "корзину", а на достижение конкретного результата.

Российский турист четыре часа плыл до берега после крушения судна в Индонезии.

Фото: pxhere.com

Теги: втс, индонезия, посол, сергей толченов
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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