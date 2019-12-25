Компания произведет для армии снаряды Hellfire и JAGM.

Американская оборонно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила контракт Пентагона с совокупным объемом почти полтора миллиарда долларов на производство ракет класса "воздух - земля". Речь идет о боеголовках таких проектов как Hellfire и JAGM, необходимых для оснащения местной армии. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте министерства по обороне США.

Корпорация Lockheed Martin получила изменение к четырехлетнему контракту на 720,1 миллиона долларов для производства ракет Hellfire/JAGM. Это изменение доводит суммарную кумулятивную стоимость контракта до 1 миллиарда 493 миллионов долларов. уведомление Пентагона

Уточняется, что контракт между государством и компанией будет завершен к 30 сентября 2028 года. Американские ракеты производятся для пополнения арсенала Вооруженных сил страны в штате Алабама.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Lockheed Martin