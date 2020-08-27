Бывший и.о. главы NASA заявил, что США и Китай могут сотрудничать в космической сфере

Роберт Лайтфут прокомментировал успехи Пекина в лунной программе.

Американская администрация и Китай обладают возможностями для сотрудничества в космической сфере. Соответствующее заявление сделал исполнявший в прошлом обязанности руководителя NASA (национального агентства по развитию космического пространства и аэронавтике) Роберт Лайтфут. Сейчас эксперт возглавляет подразделение космических программ в компании Lockheed Martin. Свое мнение спикер огласил Такое мнение огласил на ежегодном форуме по безопасности при Аспенском институте.

Для нас прослеживаются возможности для сотрудничества. КНР недавно доставили образец грунта с обратной стороны Луны и поделятся с международным сообществом. Так что я лично не воспринимаю это как гонку. Роберт Лайтфут, сотрудник Lockheed Martin

Роберт Лайтфут указал на то, что в в прошлом космические проекты объединяли даже страны-противники. Таким образом, специалист напомнил зрителям о совместном экспериментальном полете СССР и США "Союз-Апполон" (1975).

В России запретят торговать акциями "недружественных" компаний ОПК.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute