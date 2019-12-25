Посольство КНР в США: Китай в ситуации с TikTok будет следовать своим законам

Лю Пэнъюй

Пекин в вопросах, касающихся социальной сети TikTok, будет следовать китайскому законодательству и правилам. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства ТАСС сделал официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй. Таким образом дипломат оценил слова американского президента-республиканца Дональда Трампа о том, "группа очень богатых людей" готова приобрести TikTok у китайской компании ByteDance. Пресс-секретарь дипломатического ведомства Китая уточнил, что данная соцсеть работает на территорию США продолжительное время и пользуется большой популярностью у пользователей страны.

Он сыграл положительную роль в увеличении занятости и потребления в США. Мы всегда надеялись на то, что США прислушаются к голосу разума и обеспечат открытую, честную, справедливую и недискриминационную деловую среду для рыночных субъектов из всех стран. Лю Пэнъюй, пресс-секретарь посольства КНР

Напомним, что в интервью для телеканала FOX News Дональд Трамп в воскресенье политик отметил, что у Вашингтона есть покупатель для TikTok. Он предположил, что может потребоваться одобрение Китая для заключения сделки. В Белом доме считают, что такое разрешение может дать председатель КНР Си Цзиньпин.

Симфонический оркестр Петербургской филармонии приехал в КНР с масштабными гастролями.

Фото: pxhere.com