В России запретят торговать акциями "недружественных" компаний ОПК

Эльвира Набиуллина рассказала о делистинге.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала журналистам на пресс-конференции о том, что акции оборонных компаний из "недружественных стран" будут подвергнуты делистингу. В настоящее время этот вопрос дорабатывается экспертами. Соответствующее заявление эксперт сделала по завершению очередного заседания совета ди ректоров государственного регулятора.

Предполагается, что торговля ими не будет происходить, видимо, это повлечет делистинг, и конечно, один из вопросов, которые требуется в связи с этим решить, как те люди, которые купили эти бумаги, потому что были разрешения, смогут из них выходить. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что на Московской бирже велась торговля акциями американского предприятия Lockheed Martin (последние данные торгов относятся к 25 февраля 2022 года), Boeing (последние данные торгов от той же даты), Raytheon (последние данные торгов за 24 февраля 2022 года) и др. Акции также располагаются на Санкт-Петербургской бирже.

Набиуллина: адресные программы льготной ипотеки можно распространить на "вторичку".

Фото и видео: YouTube / Банк России