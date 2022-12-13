Набиуллина: адресные программы льготной ипотеки можно распространить на "вторичку"

Глава ЦБ поддерживает уход от широкой программы к адресной поддержке населения.

Банк России считает целесообразным распространить адресные программы льготной ипотеки на вторичное жилье. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Чиновница ответил на вопросы СМИ по завершению заседания совета директоров государственного регулятора. Глава ЦБ напомнила о том, что подобные широкие программы показывают себя эффективно в качестве правительственных антикризисных мер, но затем они должны сворачиваться и становиться более персональными.

Это было бы очень полезным их распространить и на вторичный рынок, потому что это адресные программы, это все-таки не поддержка застройщиков, а поддержка конкретных категорий людей, и не важно, как они улучшают свои жизненные условия. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайшем заседании.

Фото и видео: YouTube / Банк России