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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых пятый раз подряд

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Глава ЦБ рассказала о ситуации с инфляцией.

Повышение ключевой ставки может понадобиться на ближайшем заседании совета директоров Банка России в том случае, если государственный регулятор увидит признаки ускорения темпов инфляции. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами сделала глава Центробанка страны Эльвира Набиуллина. Чиновница добавила, что по результатам сегодняшнего совета директоров принято решение о сохранении показателя ключевой ставки.

Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижения цели 4% в 2024 году, то нам уже на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина заявила, что использование цифрового рубля будет добровольным.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: инфляция, ключевая ставка, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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