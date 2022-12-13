Набиуллина заявила, что использование цифрового рубля будет добровольным

Глава ЦБ рассказала о возможностях электронного кошелька.

Использование цифрового рубля будет добровольным, поэтому у человека будет возможность выбора между различными формами денежных средств. Соответствующее заявление в рамках ежегодного отчета о работе Центробанк законодателям рассказала глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница добавила, что в декабре 2021 года завершилось создание протопипа цифровой платформы. Эмитентом и оператором стал ЦБ. При помощи электронного кошелька клиенты смогут проводить банковские операции через финансовые организации.

Главное, о чем мы будем говорить, это о добровольности. Это будет выбор человека. Например, часть людей не пользуется смартфонами, не будут пользоваться. Для них будут всегда доступны другие формы денег, и наличные, и безналичные, к которым они привыкли. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Ранее Центробанк говорил о том, что никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли в стране не планируется, как и перевода социальных выплат в цифровую валюту. При этом у цифрового рубля не будет никакого срока годности, как нет срока годности у безналичных или наличных денежных средств.

Набиуллина: ЦБ готов расплачиваться с уходящими иностранцам спецоблигациями.

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