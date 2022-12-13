Набиуллина: ЦБ готов расплачиваться с уходящими иностранцам спецоблигациями

В Центробанке считают преждевременным говорить о решениях.

Работа по замороженным российским активам сложная, но она все еще проводится государственным регулятором, поэтому в настоящее время давать какие-то дополнительные комментарии по этому вопросу Центробанк считает преждевременными. Соответствующее заявление в рамках выступления с ежегодным отчетом в Государственной Думе сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Что касается работы по замороженным активам, я уже не раз говорила, что это достаточно сложная работа, подготовительная работа, она ведется. Какие-то дополнительные комментарии, наверное, сейчас давать преждевременно. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что страны коллективного Запада после начала специальной операции РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций. В частности, недружественные государства заморозили примерно половину валютных резервов страны на 330 миллиардов долларов. В этот список входит свыше 30 миллиардов долларов, которые находятся на финансовых счетах и в виде экономических ресурсов, порядка 300 миллиардов долларов активов Центрального банка РФ.

Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу, заявила Набиуллина.

Фото и видео: Госдума России