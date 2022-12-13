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Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу, заявила Набиуллина

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Глава ЦБ рассказала об отсутствии искусственного "зажима" денег в стране.

Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу и отечественному бизнесу, и населению. Соответствующее заявление в рамках представления законодателям в нижней палате парламента России ежегодного отчета о работе Центробанка сделала глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина.Чиновница отметила, что политика искусственного "зажима" денежной массы в стране не проводится, поэтому эксперты фиксируют по регионам рост монетизации.

Предсказуемая низкая инфляция - это на пользу нашим гражданам и нашему бизнесу, потому что уровень инфляции больше всего влияет на доступность кредита. Никакой политики "искусственного зажима" денежной массы нет.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Переводы в цифровых рублях будут бесплатными, заявила Набиуллина.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ

Теги: госдума, инфляция, кредитование, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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