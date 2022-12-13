Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу, заявила Набиуллина

Глава ЦБ рассказала об отсутствии искусственного "зажима" денег в стране.

Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу и отечественному бизнесу, и населению. Соответствующее заявление в рамках представления законодателям в нижней палате парламента России ежегодного отчета о работе Центробанка сделала глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина.Чиновница отметила, что политика искусственного "зажима" денежной массы в стране не проводится, поэтому эксперты фиксируют по регионам рост монетизации.

Предсказуемая низкая инфляция - это на пользу нашим гражданам и нашему бизнесу, потому что уровень инфляции больше всего влияет на доступность кредита. Никакой политики "искусственного зажима" денежной массы нет. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Переводы в цифровых рублях будут бесплатными, заявила Набиуллина.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ