Переводы в цифровых рублях будут бесплатными, заявила Набиуллина

Эльвира Набиуллина рассказала о работе с цифровым кошельком в стране.

Переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан. Соответствующее заявление в рамках ежегодного отчета в Государственной Думе о проделанной за прошлый год работе Центробанка сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила законодателям, что сумма для пополнения цифрового кошелька составит 300 тысяч рублей ежемесячно. Гостья нижней палаты парламента отметила, что речь идет о сумме, которая в три раза больше, чем сейчас фиксируется а Системе быстрых платежей.

Всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке – например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, – можно будет переводить себе или другому человеку без процентов. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ допустил вмешательство в работу валютного рынка только при угрозах для финстабильности.

Фото и видео: Госдума России