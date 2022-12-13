ЦБ допустил вмешательство в работу валютного рынка только при угрозах для финстабильности

Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме перед депутатами с отчетом Центробанка о работе за 2022 год.

Банк России сохраняет приверженность плавающему курсу, а также считает допустимым вмешательство в работу валютного рынка исключительно в том случае, если фиксируется угроза для финансовой стабильности в стране. Соответствующее заявление председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сделала в рамках ежегодного отчета перед законодателями в нижней палате парламента.

Мы сохраняем приверженность плавающему курсу как очень действенному стабилизатору для национальной экономики. Вмешиваться в работу валютного рынка мы считаем допустимым только когда события на нем создают угрозу для финстабильности, как это было прошлой весной. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эльвира Набиуллина отметила, что вносить существенные изменения в существующие валютные ограничения на настоящий момент нецелесообразно.

Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях.

Фото и видео: Дума ТВ