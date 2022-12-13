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Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях

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По ее словам, ЦБ продолжит развивать как систему безналичных расчетов, так и наличное обращение.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях. Об этом она заявила на заседании Президиума фракции "Единая Россия".

По ее словам, ЦБ продолжит развивать как систему безналичных расчетов, так и наличное обращение. Она подчеркнула, что цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, а только дополняет.

Отметим, что 16 марта Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов по внедрению цифрового рубля. Изменения коснутся части определения правового статуса и правил использования новой формы валюты.

Ранее Набиуллина заявила, что не может помочь в поисках российских резервов за границей.

Видео: Дума ТВ

Теги: выплата пенсий, центробанк россии, цифровой рубль, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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winokurowa Olga
Сегодня 17:46

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