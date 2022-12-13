По ее словам, ЦБ продолжит развивать как систему безналичных расчетов, так и наличное обращение.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях. Об этом она заявила на заседании Президиума фракции "Единая Россия".

По ее словам, ЦБ продолжит развивать как систему безналичных расчетов, так и наличное обращение. Она подчеркнула, что цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, а только дополняет.

Отметим, что 16 марта Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов по внедрению цифрового рубля. Изменения коснутся части определения правового статуса и правил использования новой формы валюты.

Ранее Набиуллина заявила, что не может помочь в поисках российских резервов за границей.

Видео: Дума ТВ