Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях. Об этом она заявила на заседании Президиума фракции "Единая Россия".
По ее словам, ЦБ продолжит развивать как систему безналичных расчетов, так и наличное обращение. Она подчеркнула, что цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, а только дополняет.
Отметим, что 16 марта Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов по внедрению цифрового рубля. Изменения коснутся части определения правового статуса и правил использования новой формы валюты.
Ранее Набиуллина заявила, что не может помочь в поисках российских резервов за границей.
Видео: Дума ТВ
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