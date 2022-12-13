Набиуллина заявила, что не может помочь в поисках российских резервов за границей

Глава ЦБ РФ оценила "потерю" зарубежными регуляторами части российских активов.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина дала комментарий журналистам в ходе пресс-конференции, проведенной по результатам очередного совещания директоров государственного регулятора, о поисках иностранными регуляторами российских резервов за рубежом. В рамках мероприятия корреспондент информационного агентства Блумбергсо ссылкой на иностранных национальных регуляторов отметила, что они не могут найти 300 миллиардов долларов российских финансовых резервов, которые оказались под санкционным давлением. Эти регуляторы говорят о том, что на самом деле цифры гораздо меньше.

Что касается резервов, здесь я ничем помочь не могу. Эльвира Набиуллина, глава Центробанк РФ

Напомним, что страны коллективного Запада после начала специальной военной операции России на Украине ввели в отношении нашей страны целый ряд санкционных ограничений. Американское министерство по финансам еще в конце июня 2022 года заявило о том, что заморожены российские валютные активы на общую сумму в 330 миллиардов долларов, в том числе на 300 миллиардов — активы Центрального банка РФ. Этот показатель соответствует примерно половине золотовалютных резервов государства.

Набиуллина заявила, что некоторым банкам нужна докапитализация.

Фото и видео: Центробанк России