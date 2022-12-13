Набиуллина заявила, что некоторым банкам нужна докапитализация

Глава российского государственного регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что некоторым отечественным кредитным организациям нужна докапитализация. Об этом эксперт сообщила журналистам в ходе выступления на пресс-конференции, созванной по итога очередного совета директоров. Чиновница отметила, что в соответствующие периоды власти восстанавливали достаточность капиталов кредитных организаций с учетом послабления по надбавкам. Сейчас с собственниками банков ведется активная работа.
Действительно, некоторым банкам нужна докапитализация, идет работа с их собственниками, чтобы эта докапитализация была осуществлена по план... И мы уверены, что это будет сделано.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
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Фото и видео: Центробанк России
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