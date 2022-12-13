Набиуллина заявила, что некоторым банкам нужна докапитализация

Глава ЦБ рассказала о работе с собственниками отечественных банков.

Глава российского государственного регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что некоторым отечественным кредитным организациям нужна докапитализация. Об этом эксперт сообщила журналистам в ходе выступления на пресс-конференции, созванной по итога очередного совета директоров. Чиновница отметила, что в соответствующие периоды власти восстанавливали достаточность капиталов кредитных организаций с учетом послабления по надбавкам. Сейчас с собственниками банков ведется активная работа.

Действительно, некоторым банкам нужна докапитализация, идет работа с их собственниками, чтобы эта докапитализация была осуществлена по план... И мы уверены, что это будет сделано. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ не устраивает предложение Минстроя об ипотеке от застройщиков под 3-4%.

Фото и видео: Центробанк России