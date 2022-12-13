ЦБ не устраивает предложение Минстроя об ипотеке от застройщиков под 3-4%

Эльвира Набиуллина рассказала, то дискуссии по инициативе все еще ведутся.

Глава российского государственного регулятора Эльвира набиуллина рассказала о том, что Центробанк не устраивает предложение министерства по строительству об ипотеке от застройщиков под 3-4%. Дискуссия на этот счет с правительством все еще продолжается. Соответствующее заявление чиновница сделал в ходе пресс-конференции с журналистами, созванной по результатам очередного совета директоров. По мнению руководства ЦБ, предложение Минстроя сохраняет в себе фундаментальные недостатки, которые при ведут к значительной наценке на стоимость жилья.

Минстрой предлагал вариант, нас он не устраивает. Мы не считаем это рабочим вариантом. Мы все аргументы эти знаем. Человек оказывается в той же ситуации: он получил жилье на первичном рынке, которое на следующий же день стало дешевле, и он его продать не может. Не на 30% дешевле, но на 20-10%... Эльвира Набиуллина, глава РФ

Глава ЦБ РФ подчеркнула, что вопрос находится в компетенции Банка России, поэтому аналитики принимают решение в соответствии с обязанностями.

Эльвира Набиуллина: ЦБ не поддерживает практику "запирать людей в рамках одного банка".

Фото и видео: Центробанк России