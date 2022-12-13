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Эльвира Набиуллина: ЦБ не поддерживает практику "запирать людей в рамках одного банка"

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Глава ЦБ оценила законопроект, который находится в Госдуме.

Эльвира Набиуллина: ЦБ не поддерживает практику "запирать людей в рамках одного банка". Соответствующее заявление руководитель российского государственного регулятора сделала в ходе пресс-конференции с журналистами, созванной по итогам очередного совещания совета директоров. По  мнению эксперта, бесплатный лимит перевода между своими счетами в разных кредитных организациях должен составлять 1,4 млн рублей. 

Наша позиция здесь не изменилась. Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем принципиально важным, чтобы у людей было право свои сбережения, хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой банк свободно.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ России

Напомним, что законопроект об освобождении переводов физических лиц между собственными банковскими счетами в разных кредитных организация от комиссий в пределах суммы 1,4 млн рублей сейчас находится на рассмотрении депутатов в Государственной Думе.

Набиуллина заявила, что США и ЕС имеют обширный опыт борьбы с банковскими кризисами.

Фото и видео: Центробанк России

Теги: банки, госдума, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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