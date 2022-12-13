Набиуллина заявила, что США и ЕС имеют обширный опыт борьбы с банковскими кризисами

Глава ЦБ рассказала о международных стандартах.

Глава российского государственного регулятора Эльвира Набиуллина заявила о том, что американские и европейские представители имеют обширный опыт борьбы с банковскими кризисами за прошедшие десятилетия. Соответствующее заявление глава Центробанка сделала в ходе пресс-конференции с журналистами, которая была созвана по результатам очередного совета директоров. Эксперт пояснила, что такие кризисы не повторяют друг друга, а наоборот, отличаются.

В рамках международных стандартов, в том числе базельских, были выработаны некоторые меры и по регулированию, и макропруденциальные принимаются многими странами, все изучают опыт друг друга. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ РФ не устраивают "черт знает какие" схемы застройщиков по ипотеке.

Фото и видео: Центробанк России