К 2023 году армия США получит первые демонстрационные образцы новых вертолетов на замену Apache.

США на замену AH-64 Apache выбрали "убийцу" российской "Арматы". Об этом сообщили журналисты Vertical. В здании заявили, конкурс выиграли компании Bell (дочерняя Textron) и Sikorsky (куплена Lockheed Martin). Именно они будут поставлять новые вертолеты в американскую армию по итогам конкурса Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).

Компании должны предоставить собственную технику на замену 200 многоцелевых Bell OH-58D Kiowa. Также военные планируют заменить половину парка McDonnell Douglas AH-64 Apache. К осени 2023 года в армию прибудут первые демонстрационные образцы новейших Bell 360 Invictus и Sikorsky Raider X.

Появилось видео, как советская "Оса" сбивает американский Apache.

Видео и фото: Twitter/BellFlight