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Появилось видео, как советская "Оса" сбивает американский Apache

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Официальная информация от спецслужб по инциденту не поступала.

Опубликовано видео, на котором советская зенитная ракетная система (ЗРС) "Оса" сбивает американский вертолёт Apache. Запись выложил пользователь LastDef в социальной сети Twitter.

По предварительным данным советская ракета "Оса" ударила по вертолету в ноябре текущего года. Это произошло на Аравийском полуострове. На кадрах видно, как снаряд разбивает воздушное судно.

Однако спецслужбы не комментировали данный инцидент.

Ранее Piter.TV сообщили, что в Абрау-Дюрсо разбился частный вертолет.

Видео: YouTube / Американский Синдром, twitter.com/LastDef

Теги: apache, оса
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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