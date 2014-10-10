Появилось видео, как советская "Оса" сбивает американский Apache

Опубликовано видео, на котором советская зенитная ракетная система (ЗРС) "Оса" сбивает американский вертолёт Apache. Запись выложил пользователь LastDef в социальной сети Twitter.
По предварительным данным советская ракета "Оса" ударила по вертолету в ноябре текущего года. Это произошло на Аравийском полуострове. На кадрах видно, как снаряд разбивает воздушное судно.
Однако спецслужбы не комментировали данный инцидент.
Ранее Piter.TV сообщили, что в Абрау-Дюрсо разбился частный вертолет.
Видео: YouTube / Американский Синдром, twitter.com/LastDef
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