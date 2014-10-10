Появилось видео, как советская "Оса" сбивает американский Apache

Официальная информация от спецслужб по инциденту не поступала.

Опубликовано видео, на котором советская зенитная ракетная система (ЗРС) "Оса" сбивает американский вертолёт Apache. Запись выложил пользователь LastDef в социальной сети Twitter.

По предварительным данным советская ракета "Оса" ударила по вертолету в ноябре текущего года. Это произошло на Аравийском полуострове. На кадрах видно, как снаряд разбивает воздушное судно.

Однако спецслужбы не комментировали данный инцидент.

Ранее Piter.TV сообщили, что в Абрау-Дюрсо разбился частный вертолет.

Видео: YouTube / Американский Синдром, twitter.com/LastDef