Польша хочет купить в США почти сотню боевых вертолетов Apache

Мариуш Блащак рассказал о подготовке пилотов к управлению американскими вертолетами.

Польские власти хотят закупить у американской администрации 96 боевых вертолетов Apache. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции "Польское радио" сделал вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Чиновник ранее говорил о том, что армия США отправит Варшаве восемь вертолетов Apache из собственных запасов и в ближайшее время летчики начнут свое переобучение использованию таких воздушных средств на данных машинах.

Мы хотим довести до того, чтобы Войско польское получило 96 таких вертолетов. Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши

В Польше пообещали создать сильнейшую сухопутную армию в Европе.

Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl