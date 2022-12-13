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В Польше пообещали создать сильнейшую сухопутную армию в Европе

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Мариуш Блащак рассказал о целях в противостоянии Москве.

Сухопутная армия Польши через два года станет самой сильной на территории европейского региона. Соответствующее заявление в эфире местного "Польского радио" заявил вице-премьер страны, министр по национальной обороне Польши Мариуш Блащак. Чиновник не стал скрывать от журналистов, что в первую очередь потенциальным противником для государства Варшава считает Россию.

Я предполагаю, что в течение двух лет мы создадим самую сильную сухопутную армию в Европе....Это будет войско польское, которое сдержит агрессора, именно это и есть наша цель - создать такую сильную армию, чтобы Россия не решилась напасть на нашу страну.

Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши

Польша получит американские танки Abrams и комплексы HIMARS.

Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl

Теги: европа, мариуш блащак, минобороны, польша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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