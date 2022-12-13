Польша получит американские танки Abrams и комплексы HIMARS

Мариуш Блащак рассказал о поставках от Вашингтона заказанной военной техники.

Польские власти получат американские танки Abrams и ракетные комплексы Himars уже в текущем месяце. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции "Польское радио" сделал местный министр по обороне Мариуш Блащак. Чиновник добавил, что РСЗО Himars имеют дальность стрельбы до 300 километров. Речь идет о тех иностранных комплексах, которые правительство заказало у Вашингтона еще в 2019 году. В настоящее время стороны ведутся в отношении еще 500 таких системах.

Нашей целью является создание очень сильной воинской части, оснащенной танками Abrams. Еще в этом месяце первые американские Abrams будут в Польше и попадут в 18-ю механизированную дивизию, размещенную на востоке нашей страны. Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши

Напомним, что Варшава подписала контракт на поставку с территории США 250 новых танков Abrams, а потом дополнительно страна докупила еще 116 бывших в употреблении таких боевых машин. В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем реактивных систем залпового огня HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными.

В Польше создадут "логистический тыл" восточного фланга НАТО.

Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl