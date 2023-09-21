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ВС РФ с помощью ЗРК "Оса-АКМ" уничтожили более 30 разведывательных украинских БПЛА

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Военнослужащие из "Центра" рассказали о работе комплекса на краснолиманском направлении.

Военнослужащие из  "Центральной" группировки российских сил на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции с помощью зенитного ракетного комплекса  "Оса-АКМ" поразили свыше 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Соответствующее заявление сделали представители пресс-служьы министерства по обороне РФ. Известно, что указанное оборудование позволяет специалистам обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные дроны противника еще на дальних рубежах.

Самые ходовые - это их штатные разведывательные беспилотные летательные аппараты "Фурия", "Лелека". Наш расчет уже сбил 21 беспилотник за 2,5 месяца.

начальник боевого расчета с позывным "Кэш"

В оборонном ведомстве уточнили журналистам, что одного боевого комплекта ЗРК хватает на шесть целей. Далее израсходования расчет снимается с боевого дежурства, после чего уезжает на перезарядку. Водитель машины с позывным "Космос" добавил, что техника показывает себя на СВО очень хорошо, так как речь идет о всесезонном вездеходе, который оснащен 300-силовым аппаратом. Комплекс может преодолевать даже водные препятствия.

Российские миротворцы продолжают выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: краснолиманское направление, минобороны, оса, цво, центральный военный округ
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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