Военнослужащие из "Центра" рассказали о работе комплекса на краснолиманском направлении.

Военнослужащие из "Центральной" группировки российских сил на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции с помощью зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" поразили свыше 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Соответствующее заявление сделали представители пресс-служьы министерства по обороне РФ. Известно, что указанное оборудование позволяет специалистам обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные дроны противника еще на дальних рубежах.

Самые ходовые - это их штатные разведывательные беспилотные летательные аппараты "Фурия", "Лелека". Наш расчет уже сбил 21 беспилотник за 2,5 месяца. начальник боевого расчета с позывным "Кэш"

В оборонном ведомстве уточнили журналистам, что одного боевого комплекта ЗРК хватает на шесть целей. Далее израсходования расчет снимается с боевого дежурства, после чего уезжает на перезарядку. Водитель машины с позывным "Космос" добавил, что техника показывает себя на СВО очень хорошо, так как речь идет о всесезонном вездеходе, который оснащен 300-силовым аппаратом. Комплекс может преодолевать даже водные препятствия.

Российские миротворцы продолжают выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

Фото и видео: Минобороны России