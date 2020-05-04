Всего в распоряжение миротворческого контингента доставлено около 5 тысяч человек.

Российские миротворцы продолжают выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что продолжается взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, направленное на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. С начала активных боевых действий миротворцы осуществили эвакуацию людей из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.

Всего в распоряжение миротворческого контингента доставлено около 5 тысяч человек. Все эвакуированные мирные жители обеспечены местами для отдыха и горячим питанием.

Ранее мы сообщали, что в Еврокомиссии не стали комментировать призыв к санкциям против Баку.

Видео: Минобороны России