Вышел трейлер фильма "Оса"

Мировая премьера состоится 30 августа.

Студия Shout! представила трейлер фильма "Оса". Режиссером картины выступил Гильем Моралес.

Сюжет расскажет историю двух бывших одноклассниц, которые встречаются после долгого перерыва. Одна из них просит другую убить своего парня-абьюзера и предлагает за это вознаграждение. Женщины начинают продумывают план.

В главных ролях сыграли Натали Дормер и Наоми Харрис. Мировая премьера состоится 30 августа.

Ранее Marvel представила тизер фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир".

Видео: YouTube / Shout! Studios