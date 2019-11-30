В Абрау-Дюрсо разбился частный вертолет

В результате погиб один человек.

В Краснодарском крае разбился частный вертолет. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

О крушении стало известно 30 ноября. Инцидент произошел в 5 километрах юга-западнее поселка Абрау-Дюрсо. Позднее правоохранительным органам удалось установить личность погибшего. Им оказался Юрий Королев, директор некоммерческого партнерства "Воздушный транспорт в Абрау".

Позднее экстренные службы уточнили, что на борту произошло возгорание. Вертолет начал терять высоту и разлетелся от удара об склоны гор. По предварительным данным воздушное судно не нанесло разрушений. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Видео: YouTube / Кубанские новости