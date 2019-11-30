В Петербурге мужчина на каршеринге залетел под грузовик

Водитель не мог выбраться из машины из-за блокировки дверей.

Сегодня утром, 30 ноября, на Парнасе мужчина за рулем каршеринга врезался в грузовик, рассказали очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Авария произошла на Домостроительной улице. Управляя каршеринговым автомобилем Renault Kaptur, мужчина залетел под грузовик.

Как видно на видео с места происшествия, основной удар пришелся на пассажирское сидение, где никого не находилось. Сам водитель отделался травмой губы и сотрясением благодаря подушке безопасности.

После столкновения водитель "Яндекс.Драйва" не торопился покидать автомобиль. Пользователи соцсетей предполагают, что он не мог выбраться из-за автоматически включившейся блокировки дверей.

Ранее на Piter.TV: на Литейном проспекте утро началось с аварии.

Видео: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"