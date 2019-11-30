В Петербурге мужчина на каршеринге залетел под грузовик

Сегодня утром, 30 ноября, на Парнасе мужчина за рулем каршеринга врезался в грузовик, рассказали очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Авария произошла на Домостроительной улице. Управляя каршеринговым автомобилем Renault Kaptur, мужчина залетел под грузовик.
Как видно на видео с места происшествия, основной удар пришелся на пассажирское сидение, где никого не находилось. Сам водитель отделался травмой губы и сотрясением благодаря подушке безопасности.
После столкновения водитель "Яндекс.Драйва" не торопился покидать автомобиль. Пользователи соцсетей предполагают, что он не мог выбраться из-за автоматически включившейся блокировки дверей.
Ранее на Piter.TV: на Литейном проспекте утро началось с аварии.
Видео: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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