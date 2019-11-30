На Литейном проспекте утро началось с аварии

Пассажир одного из автомобилей госпитализирован в тяжелом состоянии.

Около 6:30 утра 30 ноября на Литейном проспекте возле дома №31 произошла авария, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, мужчина 1992 года рождения на машине "КИА РИО" совершил наезд на припаркованный автомобиль "Форд фокус".

В результате аварии госпитализирован в тяжелом состоянии мужчина 27-и лет – пассажир "КИА РИО". Какие травмы, средние или легкие, получил водитель автомобиля – устанавливается.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Литейном проспекте новогоднее украшение остановило движение троллейбусов.

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