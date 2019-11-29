Видео: на Литейном проспекте новогоднее украшение остановило движение троллейбусов

Сейчас движение восстановлено.

Вечером 29 ноября в центре Петербурга случилось незапланированное "файер-шоу". Дело в том, что на Лиговском проспекте новогодняя иллюминация обрушилась на контактную сеть трамвая и троллейбуса, движение общественного транспорта было временно заблокировано.

Инцидент произошел около дома №49, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Пресс-служба "Горэлектротранса" сообщила о том, что в 19 часов троллейбусное движение восстановлено.

Вечером Северная столица оказалась в девятибалльных пробках.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"