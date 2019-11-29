Видео: на Литейном проспекте новогоднее украшение остановило движение троллейбусов

Вечером 29 ноября в центре Петербурга случилось незапланированное "файер-шоу". Дело в том, что на Лиговском проспекте новогодняя иллюминация обрушилась на контактную сеть трамвая и троллейбуса, движение общественного транспорта было временно заблокировано.
Инцидент произошел около дома №49, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Пресс-служба "Горэлектротранса" сообщила о том, что в 19 часов троллейбусное движение восстановлено.
Вечером Северная столица оказалась в девятибалльных пробках.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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