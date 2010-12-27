Вечером "черной" пятницы Петербург "покраснел" от пробок

На дорогах девятибалльные заторы. В центральных станциях метро – примерно на пятерку.

Вечер черной пятницы, 29 ноября, заковал город в пробки. Глобальный распродажный день притянул петербуржцев в центральные торговые центры – дороги забиты девятью красными баллами по рейтингу мобильных карт.

Накрепко встали Литейный и Невский проспекты, Садовая улица, часть набережной Фонтанки, освобожденная от дорожных работ. Также в красный цвет окрасились Звенигородская улица, улица Рубинштейна и Правды и часть Загородного проспекта. Улица и площадь Ломоносова тоже забиты автомобилистами.

Не повезло и тем, кто передвигался на метро после шопинга: вход в вестибюль "Площади Восстания" ограничили из-за огромного потока людей. Пробки теперь копятся и у ближайшей к крупному торговому центру Петербурга станции метро.

А пока вы стоите в пробках по пути в торговые центры, прочтите советы маркетолога, чтобы не купить лишнего на глобальной черной распродаже.

Фото: скрин Яндекс-Пробки