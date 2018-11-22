"Черная пятница" в России: советы маркетолога

Наталия Белякова рассказала Piter.TV о хитростях продавцов и принципе масштабной распродажи.

29 ноября в России, параллельно с масштабными рождественскими распродажами в США, стартует "Черная пятница" (Black Friday). В празднике шопинга примут участие самые популярные российские и иностранные ритейлеры. В этот день и последующие за ним выходные покупатели смогут приобрести по хорошей скидке все необходимое (или совсем ненужное, но приятное) — от электроники и билетов в театр до автотоваров и детских игрушек.

В преддверии "Черной пятницы" канал Piter.TV пообщался с членом Гильдии маркетологов РФ, региональным директором по маркетингу итальянского девелоперского холдинга Domina в России Наталией Беляковой. Она рассказала нам о хитростях, которые используют продавцы в день масштабной распродажи, и поделилась полезными советами с нашими читателями.

"Черная пятница" в России

Подготовка к "Черной пятнице" начинается с конца октября. Крупные ритейлеры запускают рекламу и тщательно продумывают все акционные предложения до мелочей. Однако не стоит забывать, что в погоне за прибылью некоторые продавцы могут пойти на хитрость. Например, товар может неожиданно "подорожать" перед акцией и со скидкой стоить столько же, сколько и раньше.

То, что касается скидок, нужно понимать, что ряд производителей могут за несколько дней выставить новые цены, от которых они будут считать скидку в 90 %. Это нужно иметь в виду, покупая той или иной товар по огромной скидке. Наталия Белякова

В этой ситуации покупатель никак не может повлиять на продавца, который волен сам устанавливать цены на свои товары и услуги. Единственное, что он может сделать, это заранее промониторить цены и сравнить стоимость в магазинах разных сетей.

Состава административного или какого-либо другого нарушения в завышении цен перед акцией нет. Но нужно помнить, что покупатель голосует рублем. Он просто берет и уходит. Наталия Белякова

Хорошие скидки могут быть обусловлены желанием ритейлера освободить полки под новогодние товары или начать следующий цикл потребительского продвижения.

Исторически это понятие американское, но у нас продавцы используют его как повод привлечь интерес к товару. Чем у поставщиков будет больше поводов поиграть со скидками и повысить объем продаж, тем им это интереснее. "Черная пятница" стала достаточно раскрученным поводом для всего этого. Наталия Белякова

Маркетолог советует не поддаваться "кэшевому ажиотажу" и не раскупать все, что лежит на полках, в дни крупных распродаж. Стоит заранее продумать, что конкретно вам нужно, и на чем можно действительно сэкономить в "Черную пятницу". Реальная скидка может составить 20-30 %.

В "Черную пятницу" многие сегменты используют этот популярный маркетинговый ход для того, чтобы лишний раз напомнить о себе потребителю. Массово распродают бытовую технику, потому что она пользуется хорошим спросом. И это, наверное, самый развитый сегмент, который периодически требует замены. В дни массовых распродаж даже сетевые отели высокой категории делают, конечно, не 90-процентные скидки, но скидки 20-30 % у них можно получить. Наталия Белякова

"Черная пятница" история

История "Черной пятницы" (Black Friday) берет свое начало в Америке. Ее родоначальником считается Фрэнк Вулворт, который в 1873 году побил рекорд по дневным продажам, выставив по заниженной цене весь товар. В 1950-х гг. эту идею переняли другие крупные торговцы. С тех пор "Черная пятница" плотно вошла в традиции США, а после распространилась по всему миру.

"Черная пятница" следует сразу за Днем благодарения, который отмечают в США в четвертый четверг ноября, и ознаменует начало сезона рождественских распродаж. В России это понятие появилось сравнительно недавно — в 2013 году.

Пятница стала "черной" совсем неслучайно. Дело в том, что в американской бухгалтерии прибыль помечается черный цветом, а убытки — красным. Не трудно представить, какие доходы у ритейлеров в этот день. Только в США люди могут потратить на подарки в "Черную пятницу" более 500 млрд долларов. Кром того, это событие из-за обширных пробок и столпотворения полиция называет "черным днем". Вот уж кому не до покупок в Black Friday.

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