Раскрыта судьба F-35 внутри России

Российские эксперты рассказали, что станет с истребителем из США, если он пересечет границу РФ.

Раскрыта судьба истребителя F-35 Lightning II внутри России. Журналисты издания "Звезда" рассказали, что американский самолет пятого поколения эффективен в борьбе против неподготовленного противника.

Авторы публикации рассказали, что если истребители США попадут на территорию РФ, то их сразу же обнаружат местные радары. После этого по иностранным целям выстрелят ракетные зенитные системы. Будущее F-35 в России аналитики видят "в виде хвоста пламени при ускоренном прощальном полете "суперистребителя" в направлении твердой поверхности планеты Земля".

Напомним, что в марте 2020 года стало известно о том, что военно-промышленная корпорация Lockheed Martin передала заказчику 500-ый серийный истребитель F-35. В январе в компании пообещали изготавливать к 2024 году по 180 самолетов ежегодно.

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Видео: Youtube/Military Archive