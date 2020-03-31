Российский конструктор рассказал об основных недостатках американских самолетов.

Создатель Су-57 рассказал о "неправильных" F-22 и F-35. Российский создатель истребителей заметил, что Су-57 лишен недостатков самолетов США. Об этом рассказал генеральный конструктор Су-57 Михаил Стрелец в корпоративном издании "Горизонты" "Объединенной авиастроительной компании".

Эксперт уточнил, что F-22 Raptor создавался американцами ради получения превосходства в небе. Он предназначен для запуска ракет класса "воздух-воздух". В России считают, что принципиально неправильно было разрабатывать боевой самолет с таким узким решением задач. Он напомнил, что попытки усовершенствовать истребитель за счет изменения конфигурации борта не удались. Специалисты из США планировали изменить пространство внутренних отсеков и разместить там авиационные средства поражения.

Геометрия отсеков уже не позволяла разместить в них более крупные грузы, какими являются ракеты того класса напомнил российский инженер

Стрелец добавил, что недостатком F-35 Lightning II является неэффективность решения истребительных задач. Характеристики самолета уступают не только Су-57, но и самолетам четвертого поколения.

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Видео: YouTube/US Military Power