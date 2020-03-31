Эксперты раскрыли значение цифр в названии истребителя.

В ОАК рассказали, как появилось название истребителя Су-57. Эксперты пояснили, что "Су" взято из названия компании-разработчика и производителя - "Сухой". Об этом сообщили журналисты в корпоративном издании Объединенной авиастроительной корпорации "Горизонты". Материал выпущен в честь того, что самолет Су-57 уже десять лет летает по небу.

Цифры 57 на самом деле носят скрытый смысл. Пятерка означает пятое поколение российских самолетов. Цифра семь является счастливой для "суховцев". Она указывает на связь с лучшим истребителем предыдущего поколения - Су-27.

Напомним, что Су-57 является российским истребителем пятого поколения. Самолет создан для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые объект поднялся в воздух в 2010 году. Самолет может летать на сверхзвуковых скоростях, при этом не теряя маневренности. Преимуществами борта является малая заметность, а также современность оборудования. На данный момент истребитель прошел испытания на территории Сирии.

Видео: YouTube/Nigel Woolley, Craig Finey