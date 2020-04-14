Минобороны показало, как "Триумф" ликвидирует ракеты-мишени противника.

Отражение удара С-400 "Триумф" попало на видео. На YouTube-канале Минобороны России опубликовали ролик, на котором зафиксирована работа зенитной ракетной системы. Информацией об этом поделились представители пресс-службы Западного военного округа.

По сведениям экспертов ЗВО, маршрут передислокации ЗРС из Ленинградской области до Астраханского региона составил около двух тысяч километров. Сейчас "Триумф" находится на боевом дежурстве в рамках противовоздушной обороны на новой позиции. ЗРС успешно отразила авиаудар условного противника. Известно, что тестирование аппарата прошло на территории Астрахани, на полигоне Ашулук. С-400 ликвидировали ракеты-мишени, которые имитировал нападение противника.

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Фото и видео: YouTube/Минобороны России

