  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:47
466
lesjasap
Код вставки плеера

Отражение удара С-400 "Триумф" попало на видео

0 0

Минобороны показало, как "Триумф" ликвидирует ракеты-мишени противника.

Отражение удара С-400 "Триумф" попало на видео. На YouTube-канале Минобороны России опубликовали ролик, на котором зафиксирована работа зенитной ракетной системы. Информацией об этом поделились представители пресс-службы Западного военного округа.

По сведениям экспертов ЗВО, маршрут передислокации ЗРС из Ленинградской области до Астраханского региона составил около двух тысяч километров. Сейчас "Триумф" находится на боевом дежурстве в рамках противовоздушной обороны на новой позиции. ЗРС успешно отразила авиаудар условного противника. Известно, что тестирование аппарата прошло на территории Астрахани, на полигоне Ашулук. С-400 ликвидировали ракеты-мишени, которые имитировал нападение противника.

Lockheed Martin показала уничтожение "Тополь-М" и С-400.

Фото и видео: YouTube/Минобороны России
 

Теги: зво, минобороны, пво, с-400, триумф
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии