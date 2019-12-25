Американцы успешно испытали ракету AGM-88G при помощи F/A-18E Super Hornet.

В США впервые испытали "убийцу" российских C-400. Об этом заявили журналисты из The Drive. Авторы материала рассказали, что в конце мая Америка протестировала работу ракеты AGM-88G (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range). Данное оружие предназначено для ликвидации систем противоракетной обороны противника.

Испытания проводились при помощи истребителя F/A-18E Super Hornet. Самолет переносил прототип AGM-88G AARGM-ER. Военные оценили взаимодействие систем самолета и новой ракеты. Работа проводилась на территории военно-морского аэродрома США Патаксент-Ривер в Мэриленде.

Напомним, что издание Jane"s 360 в марте 2019 года сообщило о том, что истребители F/A-18E Super Hornet, EA-18G Growler и F-35 Lightning II будут оснащены сверхзвуковой противорадиолокационной ракетой AGM-88G. В США заявили, что данное оружие способно уничтожить С-400 "Триумф".

На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.