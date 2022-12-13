Силы ПВО ТОФ в составе С-400 и комплексов "Панцирь-С" заняли новые позиционные районы

Расчеты ракетных комплексов заступили на боевое дежурство для отражения воздушного нападения.

Силы ПВО Тихоокеанского флота в составе С-400 и комплексов "Панцирь-С" заняли новые позиционные районы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Расчеты ракетных комплексов заступили на боевое дежурство для отражения воздушного нападения. Предварительно боевые расчеты и подразделения ПВО совершили марши из пунктов дислокации в новые позиционные районы.

Также в военном ведомстве отметили, что во время маршей личный состав отработал задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что ракетоносцы Ту-95МС переместились на оперативные аэродромы в ходе проверки сил ТОФ.

Видео: Минобороны России