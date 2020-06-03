В The Drive назвали основную цель для американских

В США рассказали об отработке с Украиной уничтожения Черноморского флота России. Об этом заявили журналисты из The Drive. По данным авторов материала, стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США в рамках майской тренировки с союзниками над акваторией Черного моря отработали использование противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile. Объекты "ликвидировали" потенциальные цели противника.

В The Drive заметили, что американские возможности "представляют серьезную проблемы для флота РФ". В пресс-релизе ВВС США военные упоминают о противокорабельной ракете, задачей которой является контролировать Россию и ее Черноморский флот.

В публикации рассказали, что ЧФ России насчитывает более 50 надводных кораблей, а также около 12 подводных лодок. В рамках одной операции несколько американских ракет LRASM "за короткий промежуток времени" могут уничтожить цели при помощи массированной атаки.

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем.

Видео: Youtube/ Military Archive