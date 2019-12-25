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В США создали первую обновленную термоядерную боеголовку для ракет Trident II
Сегодня, 11:12
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В США создали первую обновленную термоядерную боеголовку для ракет Trident II

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The Drive рассказал о разработке боеголовки W88 Alteration 370.

В США создали первую обновленную термоядерную боеголовку для баллистических ракет UGM-133A Trident II. Об этом рассказали журналисты The Drive со ссылкой на национальное управление ядерной безопасности от американского Министерства энергетики. Чиновник ипрезентовали модернизированное изделие W88 Alteration 370 (Alt 370). Боеголовка создана 1 июля.

W88 отличается от предыдущих модификаций тем, что в ней улучшена система инициации заряда, а также добавлен разъем для громоотвода. Работы по обновлению боеголовки ведется уже 11 лет. Они должна завершиться в 2026 году. Минюст США выделил на разработку программы 2,8 миллиарда долларов.

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Фото: NNSA

Теги: the drive, trident ii, ugm-133a trident ii, w88 alteration 370, термоядерная боеголовка
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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