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F-15E ВВС США заискрился при взлете
Сегодня, 9:27
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F-15E ВВС США заискрился при взлете

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Инцидент не помешал пилоту выполнить сложные задачи в воздухе.

Американский истребитель F-15E Strike Eagle Военно-воздушных сил страны заискрился во время взлета. Об этом сообщил журналист и фотограф Мэтт Смарт в собственном аккаунте в Twitter. Инцидент с боевой авиацией произошел на территории авиабазы Лейкнхет. 

The Drive уточнили, что происшествие связано с разрушившейся створкой сопла правого двигателя F100. В воздухе F-15E Strike Eagle находился почти два часа. За это время летчик ничего не знал о случившемся при взлете. При этом инцидент никак не повлиял на сложное маневрирование.

Ранее журналисты говорили о том, что истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle ВВС США впервые получил малозаметные ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles. Это вооружение предназначено для проникновения на вражескую территорию.

Истребитель шестого поколения, разработанный США, совершил первый полёт.

Фото: Twitter/Matt Smart

Теги: f-15e strike eagle, f-15ex eagle ii, ввс сша, лейкнхет
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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