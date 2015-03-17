ABC: истребитель F-35 ВВС США разбился в Калифорнии

Пилот успел катапультироваться.

Американский истребитель пятого поколения F-35 разбился на территории штата Калифорния. Соответствующие данные своей аудитории привел местный телеканал ABC News. СОгласно от информации иностранного СМИ со ссылкой на собственные источники, инцидент зафиксирован в районе базы Военно-морских сил США Лемур, расположенной в центральной части штата. Боевой самолет упал на поле. Однако пилот воздушного судна успел катапультироваться. Сейчас жизни летчика ничего не угрожает. По факту произошедшего ведется расследование на федеральном уровне. По информации от источников телеканала Fox 26, речь идет об ударном самолете F-35 Lightning II. Борт принадлежит либо ВМС США, либо Корпусу морской пехоты.

Напомним, что авиабаза ВМС США Лемур расположена примерно в 64 километрах в юго-западном направлении от города Фресно.

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Фото: Telegram / Kremlin_Russian