Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России

В воздушное пространство поднимались JAS 39 Gripen ВВС Швеции.

Польские военнослужащие вернули на свои аэродромы истребители, поднятые якобы из-за российской активности на Украине, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны. Соответствующее заявление в понедельник, 28 июля, сделало оперативное командование родов вооруженных сил в Варшаве через социальные сети. Ранее стало известно, что согласно действующим в европейской стране процедурам власти приняли решение привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Спустя несколько часов действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены. Командование поблагодарило коллег из НАТО за сотрудничество в вопросе.

Истребители JAS 39 Gripen ВВС Швеции, дислоцированные в Мальборке, помогали обеспечивать безопасность в польском небе сегодня ночью. Войско Польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства. заявление польского командования

В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 21 июля.

США предоставили Польше кредитную гарантию на 4 млрд долларов.

Фото: pxhere.com