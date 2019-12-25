Клинтон Хиноут раскрыл подробности реализации проекта ВВС США.

Истребитель шестого поколения, разработанный США, совершил первый полёт. Об этом рассказал журналистам издания The Drive заместитель начальника штаба ВВС по вопросам стратегии Клинтон Хиноут. Эксперт уточнил, что военные начали фазу испытаний боевого самолета. К 2030 году воздушное средство может заменить находящиеся на вооружении американской армии истребители F-22.

По мере того, как вы позволяете этой программе развиваться по спирали, вы разрабатываете следующую платформу с новым программным обеспечением и сенсорной технологией. Клинтон Хиноут, военный США

В The Drive пояснили, что новый самолет будет обладать модульной конструкцией. Он будет выпущен как в пилотируемом, так и беспилотном варианте. Именно это условие и является одним из факторов принадлежности борта к шестому поколению. Точные сроки замены истребителя существующей авиации не разглашаются. В интервью изданию Хиноут намекнул о том, что второй демонстратор находится на стадии начала изготовления, а новые итерации будут появляться каждые пять-семь лет. Проект создается в рамках программы NGAD.

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