F-15E Strike Eagle ВВС США получили "разрушителей" Калининградской области

The Drive рассказал о вооружении истребителя ракетами AGM-158.

Американский истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle Военно-воздушных сил впервые получили "разрушителей" Калининградской области. Об этом сообщили журналисты из издания The Drive. По информации от СМИ, на вооружении самолета находятся малозаметные ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles. С помощью таких боеголовок пилоты смогут проникать в зону ограничения маневров к противнику.

Недавно экипажи F-15E отработали тактику, приемы и процедуры, которые будут задействованы при нанесении ударов крылатыми ракетами по стратегическому региону Балтийского моря, где находится крупная российская военная крепость. публикация The Drive

Самолет получил по пять ракет, размещенных на внешних подвесках. Американские военные переложили на истребитель часть задач, которые на данный момент выполняют стратегические бомбардировщики, включая B-1B Lancer. Ракеты AGM-158 JASSM успели хорошо зарекомендовать себя в конфликтах на Ближнем Востоке. Авторы издания полагают, что такое оружие пригодится США в случае необходимости "разрушения" ПВО Калининградской области.

Аналог Су-57 от ВВС США получил "несравнимый" радар.

Фото: Twitter/Boeing Defense