Аналог Су-57 от ВВС США получил "несравнимый" радар

The Drive рассказал о самолете F-15EX Eagle II со слов разработчика из компании Raytheon.

Аналог российского самолета Су-57 от Военно-воздушных сил США получил "несравнимый" радар. Об этом рассказали журналисты The Drive со ссылкой на разработчика компании Raytheon, занимавшейся созданием радиолокационной станции, Мишель Стычински. Эксперт уточнила, что говорит об использовании новой аппаратуры для истребителя F-15EX Eagle II.

Военно-воздушных сил (ВВС) США, считающийся аналогом российского Су-57, получил, вероятно, самый мощный в мире радар для данного типа самолетов, сообщает The Drive, ссылаясь на разработчика радиолокационной станции Мишель Стычински из компании Raytheon. Радар AN/APG-82 имеет активную фазированную антенную решетку от предшественника (APG-82). Модель отличается усилением противодействия угрозам, которые исходят от ракет классов "воздух-воздух" и "земля-воздух". Также устройство обладает меньшим числом подвижных элементов и повышенной надежностью.

APG-82 — самый мощный радар, и нет ничего, что могло бы сравниться с ним. Мишель Стычински, разработчик Raytheon

Напомним, что в апреле 2021 года ВВС США в рамках торжественного мероприятия на авиабазе Эглин в штате Флорида объявила об официальном названии для истребителя F-15EX Advanced Eagle. Он будет называться F-15EX Eagle II.

Аналог Су-57 назвали крупнейшей ошибкой ВВС США.

Фото: Twitter/Boeing Defense