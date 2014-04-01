Аналог Су-57 назвали крупнейшей ошибкой ВВС США

The National Interest рассказал о проблемах F-15EX Advanced Eagle.

Аналог Су-57 назвали крупнейшей ошибкой Военно-воздушных сил США. Такое мнение высказал автор публикации для американского издания The National Interest. По информации от эксперта, разработка истребителя четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle может стать значительной ошибкой для военных.

Не имеет значения, сколько ракет F-15EX может нести, если он не прослужит достаточно долго, чтобы их использовать. материал The National Interest

В тексте статьи говорится о том, что наиболее совершенная модификация истребителя не выдерживает удара от современных китайских и российских ракет классов "земля-воздух" и "воздух-воздух". Аналитики считают, что такая проблема возникла у F-15EX Advanced Eagle потому, что в нем не используются стелс-технологии. Несмотря на свою уязвимость, борт способен переносить до 22 ракет.

NI назвал "Искандеры" под Калининградом серьезной проблемой для НАТО.

Фото: Twitter/Boeing Defense