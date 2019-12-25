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F-15 ВВС США уничтожил цель на рекордном расстоянии
Сегодня, 9:43
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lesjasap

F-15 ВВС США уничтожил цель на рекордном расстоянии

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The Drive раскрыл информацию об учениях США в Мексиканском заливе.

Американский истребитель F-15 Военно-воздушных сил уничтожил цель на рекордном расстоянии. Об этом сообщили журналисты издания The Drive. Авторы материала отметили, что в операции принимала участие ракета AIM-120D Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM). Она ликвидировала беспилотник модели  BQM-167. При этом  дальность до мишени составила порядка 100 миль (почти 160 километров).

Американцы провели миссию в середине марта в акватории Мексиканского залива. Благодаря данному испытанию представители США приблизились по дальности полета боеголовок к российскому и китайскому оружию. Авторы публикации напомнили, что Р-37М способен полететь около 200 километров.

The Drive рассказали читателям о прошлых рекордах ВВС США. В 1970-х годах с американского истребителя F-14A Tomcat ракетами AIM-54 Phoenix ликвидировались беспилотники-мишени на дальность более 160 километров минимум дважды.

Южная Корея показала истребитель поколения 4++.

Фото: Pixabay.com

Теги: aim-120d advanced medium-range air-to-air missile, amraam, f-15, f-15 eagle, the drive, ввс сша, мексиканский залив
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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