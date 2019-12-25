F-15 ВВС США уничтожил цель на рекордном расстоянии

The Drive раскрыл информацию об учениях США в Мексиканском заливе.

Американский истребитель F-15 Военно-воздушных сил уничтожил цель на рекордном расстоянии. Об этом сообщили журналисты издания The Drive. Авторы материала отметили, что в операции принимала участие ракета AIM-120D Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM). Она ликвидировала беспилотник модели BQM-167. При этом дальность до мишени составила порядка 100 миль (почти 160 километров).

Американцы провели миссию в середине марта в акватории Мексиканского залива. Благодаря данному испытанию представители США приблизились по дальности полета боеголовок к российскому и китайскому оружию. Авторы публикации напомнили, что Р-37М способен полететь около 200 километров.

The Drive рассказали читателям о прошлых рекордах ВВС США. В 1970-х годах с американского истребителя F-14A Tomcat ракетами AIM-54 Phoenix ликвидировались беспилотники-мишени на дальность более 160 километров минимум дважды.

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