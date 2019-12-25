Беспилотник армии США впервые выпустил ведомого дрона

Дрон может быть оснащен бомбами, а также камерами видеонаблюдения.

На испытаниях в США малозаметный беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie впервые выпустил из внутреннего отсека свой ведомый дрон ALTIUS-600. Об этом сообщает издание "Военное дело" со ссылкой на The Drive.

По словам автора, ведомый дрон может быть оснащен системами видеонаблюдения и радиотехнической разведки, а также способен нести небольшие бомбы.

The Drive сообщает, что летные испытания стали шестыми для беспилотника Valkyrie.

Отметим, что эти малозаметные беспилотники разработаны компанией Kratos в рамках программы одной из программ Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США, которая предполагает интеграцию с проектами Skyborg и Golden Horde.

Ранее первые испытания гиперзвуковой ракеты завершились неудачей в США.

Фото: The Drive

